SALERNO. ROBERTO CELANO: “CITTA’ IN STATO DI ABBANDONO, DALLA PULIZIA ALL’ERBA ALTA”

“Da ogni parte della città ci chiamano per evidenziare lo stato di estremo degrado in cui versano i quartieri. Nessuna manutenzione, servizi di spazzamento e raccolta inefficienti, del taglio dell’erba neppure a parlarne. Ancora oggi segnaliamo con note ed interrogazionI (per la Mennolella, Pastena, piazza San. Francesco, etc.) che non hanno risposte concrete. ”

Lo scrive, in un comunicato stampa, il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

Sono ormai anni che i salernitani sono tartassati da una tassazione incresciosa a fronte di servizi inefficienti. Mai, però, come ad oggi, Salerno ha vissuto una fase di decadimento così evidente. Fa specie che perfino professionisti chiamati a dare un supporto tecnico, continuino a “sporcare” la loro immagine partecipando alla Giunta, che sarà ricordata come l’Amministrazione del degrado e del default. Avrei vergogna di farne parte. Ne’ è plausibile che esponenti di maggioranza, che hanno sostenuto il sistema in alcuni casi dopo lustri di opposizione, fingono di smarcarsi inveendo contro l’Assessore al ramo. La responsabilità è, evidentemente, dell’intera Amministrazione e di chi la sostiene. Basterebbe più dignitosamente lasciare la maggioranza o ancor meglio indurre alle dimissioni chi condivide, facendone parte, l’azione della Giunta della vergogna. Salerno ha bisogno d’altro!