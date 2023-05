SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “SALERNITANA-UDINESE, ISTITUZIONI CHIEDANO POSTICIPO”

“Ancora una volta la Salernitana sarà costretta a giocare in un giorno infrasettimanale in orario improponibile. Sinceramente è intollerabile che anche l’ultima partita in casa si giochi in giorno feriale ed in orario lavorativo. Non è corretto che la Salernitana debba giocare sempre in giorni ed orari che penalizzano i tifosi e che, sovente, impediscono anche agli abbonati di andare allo stadio, nè che la società debba costantemente essere penalizzata dai mancati incassi, conseguenza di scelte ingiustificabili.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

Tanto più per Salernitana – Udinese, incontro in cui ci sarebbe voglia di partecipazione e di dar merito ad una squadra che ha regalato un anno di soddisfazioni alla città. Il SINDACO, dunque, si attivi immediatamente e chieda al Prefetto ed al Questore di intervenire senza esitazione. Venerdì 26 maggio è previsto in zona anche il motor show e, pertanto, potrebbero sollevarsi problemi di ordine pubblico ben più evidenti di quelli che indussero il Prefetto di Napoli a spingere per il rinvio del derby!