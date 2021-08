SALERNO. STEFANIA DE MARTINO IN CAMPO PER LE COMUNALI 2021 CON VINCENZO NAPOLI

“Ho firmato e ho accettato la mia candidatura per le prossime elezioni comunali, con grande senso di responsabilità. Ho scelto di sostenere il progetto politico di Napoli sindaco di Salerno perché io non dimentico. Ho l’età giusta per ricordare la mia città 30 anni fa, e l’ho vista crescere con me e con i miei sogni.”

Lo annuncia l’avvocato Stefania De Martino, già candidata alle ultime elezioni Regionali 2020 con la lista Piu’ Europa nella coalizione di Vincenzo De Luca.

Partiamo insieme da oggi e rendiamo questa città migliore: a misura di bambini, di giovani e famiglie. Famiglie composte da nonni, zii e nipoti, da donne che lavorano e conciliano i loro tempi con l’amore. Famiglie composte da soggetti fragili ma pieni di risorse che chiedono solo di essere accolti. Di giovani che possano scegliere che futuro disegnarsi e di bambini che possano respirare aria di felicità. Io ci credo.