SALERNO, COMUNALI 2021. FASANO (FORZA ITALIA): “DIMOSTREREMO CHE SIAMO DECISIVI”

«Prendo atto delle scelte prese a livello regionale e nazionale e, ovviamente, le rispetto. Non solo, mi impegnerò a farle rispettare. Troveremo le energie in campagna elettorale, in tutti i comuni, per dimostrare come sempre che siamo competitivi e decisivi. Ci siamo riusciti spesso, ci riusciremo anche stavolta. Mi piace ricordare che sono stato sempre un antesignano dell’unità e mai delle rotture per nominalismi». È quanto afferma il deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, Enzo Fasano in merito alla raggiunta unità del centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Salerno.

