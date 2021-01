SALTA LA COMMISSIONE REGIONALE SANITA’ SULLE ASSUNZIONI ALL’ASL NAPOLI 3

E’ stata rinviata a data da destinarsi la riunione della Commissione Regionale Sanità, convocata per il 28 gennaio, con all’ordine del giorno il tema delle assunzioni di tecnici da parte dell’Asl Napoli 3 nell’ambito della emergenza Covid 19. La seduta era stata convocata, alla presenza anche dei dirigenti regionali del Settore Sanità, per chiedere la revoca del bando per l’assunzione di tecnici ma anche per discutere dei criteri di trasparenza che tutte le Asl devono rispettare all’interno della gestione dei bandi per il reclutamento di personale.

Share on: WhatsApp