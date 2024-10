SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO SONIA ALFANO INAUGURA LA NUOVA MACCHINA MANGIAPLASTICA

Un altro passo in avanti per una San Cipriano Picentino sempre piu’ green e sempre piu’ rispettosa dell’ambiente.

Alla presenza degli alunni della Scuola Primaria del Plesso di San Cipriano Capoluogo, abbiamo inaugurato la macchina mangiaplastica che ci consentirà di ridurre, ulteriormente, la quantità di plastica in circolazione. Con un semplice sistema, scaricando l’App Coripet, tutti i cittadini di San Cipriano Picentino, come spiegato questa mattina, potranno conferire nella macchina le bottiglie di plastica per alimenti NON SCHIACCIATE, dotate di codice a barre, per ottenere dei punti premio per l’acquisto agevolato di numerosi prodotti.

Lo scrive il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano.