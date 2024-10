FORZA ITALIA GIOVANI SALERNO. MARTINA MANZO NOMINATA VICE COORDINATRICE CITTADINA

“Dopo un attivo percorso come giovane dirigente del coordinamento cittadino di Forza Italia Giovani Salerno, nel quale si è distinta per la sua capacità di coinvolgere e di coordinare le attività dei giovani attivisti che si impegnano quotidianamente nell’interesse della propria città, abbiamo deciso di nominare Martina Manzo, ventiduenne studente in giurisprudenza all’Università degli Studi di Salerno e imprenditrice nelle attività di famiglia, vice coordinatrice cittadina vicaria.

Un incarico importante, che la porterà al fianco del coordinatore cittadino e vice coordinatore provinciale Antonio Trezza nell’organizzazione delle attività salernitane del movimento giovanile, all’alba delle nuove tornate elettorali, la più importante fra tutte quella delle regionali 2025.”

È la dichiarazione di Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario in Campania e coordinatore provinciale di Forsa Italia Giovani Salerno.

Dichiara la neo vicaria cittadina Martina Manzo:

“Per la mia personalità liberale e garantista attenta a battermi per i diritti di tutti , le mie parole chiave sono : giovani , territorio e formazione .

Il mio obiettivo è quello di far avvicinare sempre piu giovani alla politica, metterci al centro e far crescere le opportunità sul nostro territorio . Puntare sulla formazione , per incrementare conoscenza e capacità e dimostrare che sopratutto le donne possono occuparsi di politica !

Un ringraziamento a Pietro e ad Antonio per la fiducia, e adesso a lavoro con tutti i ragazzi di Forza Italia Giovani Salerno!”