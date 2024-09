SAN MARZANO SUL SARNO. MARCO IAQUINANDI: “GRAZIE AL GOVERNO MELONI PER FONDI PALAZZETTO DELLO SPORT”

“Ringrazio il Governo Meloni ed in particolare il Viceministro Cirielli il senatore Iannone ed il deputato Vietri per questo eccezionale risultato, ottenuto con l’impegno della squadra che mi ha affiancato nella nostra precedente amministrazione comunale.” È di 700 mila euro il finanziamento ottenuto dal Governo per la rigenerazione del palazzetto dello sport nella cittadina di San Marzano sul Sarno. Nell’elenco pubblicato dal senatore Iannone di Fratelli d’Italia, figura anche la struttura che era stata oggetto di una richiesta di finanziamento a cura dell’allora Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Marco Iaquinandi.

“E’ davvero una bella notizia che ci ripaga del grande impegno che avevamo messo per cogliere tutte le opportunità che erano state concesse con il Pnrr – dichiara Marco Iaquinandi – Con la delibera 123 del 26 settembre 2023 approvammo il progetto esecutivo che candidammo al bando sport e periferie.

È stata proprio la nostra visione di presentare già un progetto esecutivo e quindi pronto per essere cantierato, a garantirci di ottenere questi fondi della rigenerazione delle strutture sportive. Si tratta di un grande risultato che premia i nostri sforzi e dei dipendenti comunali Altri importante risorse che si aggiungono a quelle della rigenerazione urbana, plesso scolastico Piazza Amendola, Parco Urbano e mensa scolastica che durante la nostra gestione lascia importanti opere da realizzare alla nuova amministrazione. Buon lavoro per l’esecuzioni delle opere.