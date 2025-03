SAN MARZANO SUL SARNO. RIUNIONE IN COMUNE SUL TEMA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

Si è riunita venerdì mattina la commissione consiliare per la sicurezza e l’ordine pubblico , presieduta da Salvatore Ciullo, per discutere delle misure messe in campo dall’Amministrazione Annunziata e della dirigenza scolastica al fine di contrastare l’ondata di furti che in pochi mesi ha subito il plesso scolastico di via Pendino Anna Frank. Presenti in audizione l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Vincenzo Marrazzo, l’assessore alla pubblica istruzione Pasqualina Forsellino, oltretutto doveva esserci anche la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo, la professoressa Rosa Viscardi, che purtroppo per imprevisti si è dovuta assentare, inviando anche una lettera di risposta ad una proposta di risoluzione della problematica da parte dell’amministrazione con tanti ringraziamenti.

Durante l’incontro gli assessori hanno subito manifestato le loro azioni messe in campo e degli incontri avuti con la stessa Dirigente.

Facendo il punto della situazione,l’amministrazione in via straordinaria ha stanziato fondi per la messa in sicurezza del plesso scolastico e che provvederà in tempi brevi all’attivazione di un impianto di allarme potenziato anche dall’ausilio della videosorveglianza.

in più si è reso disponibile con richiesta del Presidente della commissione di estenderla anche agli altri plessi sul territorio.

Purtroppo il fenomeno dei furti ai danni degli istituti scolastici si registra non solo a San Marzano sul Sarno, ma anche in tutti gli altri paesi dell’agro rappresentando un bersaglio comodo per i malintenzionati.

Da oggi però l’istituto “Anna Frank” sarà meglio protetto e schermato.

Oltretutto ci sono telecamere comunali presenti su tutto il territorio con un ottimo sistema di sorveglianza che tutt’oggi è al vaglio sia della polizia municipale e della locale stazione dei Carabinieri i quali sempre pronti e vigili per gli illeciti sul territorio.

Un risultato soddisfattacente per le richieste avanzate dalla Commissione Ordine e Sicurezza Pubblica presieduta dal consigliere di Forza Italia Salvatore Ciullo, già messe in campo dall’amministrazione, ringraziando il vicesindaco ,l’assessore e la preside per la sua collaborazione nella tempestiva comunicazione per le problematiche e per la sicurezza dei nostri bambini.

Oltretutto durante la stessa commissione sono stati sollevati punti non attinenti alla stessa, per la questione del campo sportivo, la quale verrà fatta una commissione monotematica per capire le sorti dello stadio, ovviamente tengo a precisare che per gli episodi di criminalità e gli atti intimidatori ai danni dell’ex Presidente del San Marzano calcio Felice Romano diamo piena solidarietà e abbiamo piena fiducia nella magistratura e non riteniamo dover rientrare nel merito in quanto vi è una indagine in corso.

Il Presidente CIULLO ci tiene a sottolineare che per il bene dei cittadini e della comunità bisogna trovare dei punti d’intesa per risolvere le problematiche che attanagliano il nostro paese.

Tante altre azione verranno messe in campo, non per il colore politico ma per il bene della comunità.