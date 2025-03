MIMMO VOLPE (ALI) LANCIA L’APPELLO AI SINDACI PER MANIFESTAZIONE PRO UCRAINA DEL 15 MARZO

Il Sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe, Responsabile Provinciale di ALI, l’associazione degli enti locali italiani, lancia un appello a tutti i sindaci della Provincia di Salerno, per aderire alla manifestazione Pro Ucraina, indetta a Roma per il prossimo 15 Marzo.

Cari Colleghi Sindaci vi posto il manifesto per la manifestazione del 15 marzo a Roma. Facciamo rete per una partecipazione da parte di tutti. Senza simboli e bandiere. Solo l’Europa.

L’Europa è necessaria. Le sue divisioni e la sua debolezza politica sono ragione di grande preoccupazione per milioni di europei, che vorrebbero sentirla parlare con una sola voce.

In un momento di così grande e veloce mutamento degli assetti mondiali, solo

un’Europa più unita, più solida, forte dei suoi princìpi fondativi, convinta che il suo processo federativo debba accelerare, può essere capace di fare fronte al presente e preparare un futuro migliore.

Per dimostrare che gli europei ci sono, e bisogna dunque fare l’Europa, ci vediamo sabato 15 marzo alle 15 a Roma. Sarà una manifestazione di cittadini, aperta a chiunque, di qualsiasi fede politica, si senta cittadino europeo. Senza simboli di partito, solo il blu stellato della bandiera dell’Unione Europea.

Luigi Brugnaro sindaco Venezia

Giuseppe Falcomatá sindaco Reggio Calabria

Vittoria Ferdinandi sindaca Perugia

Maria Luisa Forte sindaca Campobasso

Sara Funaro sindaca Firenze

Roberto Gualtieri sindaco Roma

Roberto Lagalla sindaco Palermo

Vito Leccese sindaco Bari

Matteo Lepore sindaco Bologna

Stefano Lo Russo sindaco Torino

Gaetano Manfredi sindaco Napoli

Beppe Sala sindaco Milano

Daniele Silvetti sindaco Ancona

Vincenzo Telesca sindaco Potenza

Massimo Zedda sindaco Cagliari Marco Rizzo sindaco Castellabate

Mimmo Volpe Sindaco di Bellizzi-Salerno