SAN VALENTINO TORIO. AL VIA I LAVORI PER RIFACIMENTO SISTEMA FOGNARIO

Con verbale di gara n. 4 del 11 Marzo 2022, la Commissione Giudicatrice di gara, ha individuato l’ appaltatore che dovra’ realizzare le opere di completamento della rete fognaria del Comune di San Valentino Torio, per un importo a base d’ asta di circa 3.4 milioni di euro.

Entro 15 giorni l’ aggiudica diverra’ efficace e la GORI, soggetto attuatore dell’ intervento per conto della Regione Campnaia, potra’ consegnare le opere all’ affidatario per l’ inizio dei lavori, che potrebbe avvenire gia entro il mese di Maggio.

L’ importo complessivo dell’ investimento e’ di 4.6 milioni di euro, interamente finanziati dalla Regione Campania.

Si tratta di un procedimento che l’ Amministrazione Comunale, tramite il Sindaco e l’ Assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero, ha seguito passo dopo passo, tramite innumerevoli incontri con i tecnici ed i funzionari della GORI, per definire progetto esecutivo, modalita’ e tempi.

Anche per questa opera siamo quindi in dirittura d’ arrivo, cosi come per la messa in sicurezza della SP 102 (lunedi iniziano i lavori) e la ristrutturazione dell’ immobile sito in Via I* Mezzana che sara’ adibito a Istituto Superiore (aggiudicati i lavori).

Un’ altra grande opera attesa da anni che si realizzera’ grazie alla Regione Campania del Presidente On. Vincenzo De Luca, all’ impegno di tutta la nostra Amministrazione Comunale, alla GORI ed all’ Ente Idrico Campano.