SAN VALENTINO TORIO. IL NATALE TRA LA GENTE DEL SINDACO STRIANESE: ECCO LA TOMBOLATA SOCIALE

C’è stato davvero di tutto nel ricco calendario natalizio che, per il 2024, il Comune di San Valentino Torio, guidato dal Sindaco Michele Strianese, ha proposto all’intera comunità. E, tra i numerosi eventi, non poteva mancata la tombola sociale, con la sede del Consiglio Comunale aperta ai cittadini per un momento di condivisione.

Vi aspettiamo questa sera, venerdì 3 Gennaio, a partire dalle ore 20.00 presso l’aula consiliare del comune, per la seconda serata della “TOMBOLATA ALLA PEPPE”.

Una delle tante serate di svago e aggregazione organizzata nella programmazione natalizia del comune di San Valentino Torio.

Vi ricordiamo che l’ingresso è gratuito e che i premi sono offerti dall’Amministrazione Comunale.

A fine serata degusteremo una fetta di panettone tutti insieme.

Ringrazio di cuore l’ Assessore agli Eventi e Spattacoli Enzo Ferrante, la Presidente del Consiglio Comunale Maddalena Celentano e tutta l’ Amministrazione Comunale.