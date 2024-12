SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “COMPLETATI ALTRI LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”

Annunciati e puntualmente realizzati, soltanto nei mesi scorsi, i lavori a Via Gentile, Via M. L. King, Via Gramsci, Via Kennedy, Via Zeccagnuolo, Via Diaz, Via Fosso Imperatore, Via Buonarroti, Via Strianese Margherita, Via Toria ed ora abbiamo completato anche a Via Petrarca (traversa di Via Vetice), Via Cesina (verso San Marzano), Via Salvatore Longobardi e Via Comm. Giuseppe Longobardi (frazione Casatori).