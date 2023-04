SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE PRESENTA I NUOVI ASSUNTI DEL COMUNE

Da lunedi 17 Aprile saranno 7 i nuovi dipendenti che entrano in servizio presso il Comune di San Valentino Torio, selezionati tutti con procedura di evidenza pubblica (procedura concorsuale):

– 2 istruttori tecnici, 18 ore settimanali, per 3 anni;

– 1 funzionario tecnico, 201 giornate/anno, per 3 anni;

– 2 agenti di polizia locale, 18 ore settimanali, per 3 anni;

– 2 istruttori amministrativi/contabili, 18 ore settimanali, tempo indeterminato.

Queste assunzioni, afferenti all’ attuazione del programma del fabbisogno del personale annualita’ 2022, autorizzate dalla COSFEL (Commissione per la Stabilita’ Economica e Finanziaria degli Enti Locali), si aggiungono alle altre 2 perfezionate a Dicembre 2022, tramite procedura di mobilita’ esterna e che hanno riguardato:

– 1 funzionario comandante di Polizia Locale, 24 ore settimanali, tempo indeterminato;

– 1 funzionario amministrativo, full time, tempo indeterminato;

Nelle prossime settimane, a completamento del piano assunzionale annualita’ 2022, visto che sono in fase conclusiva le relative procedure concorsuali, assumeremo ancora:

– 3 operai, 18 ore settimanali, tempo indeterminato;

– 2 istruttori contabili, 18 ore settimanali, per 3 anni;

– 1 funzionario contabile, 201 giornate/anno, per 3 anni.

Ringrazio di cuore, per l’ impegno profuso l’ Assessore al Personale Giuseppe Pascale, la segretaria comunale Dott. ssa Livia Lardo, il dott. Sandro Addona Responsabile del SEF, tutti i Responsabili di Area del Comune e i commissari che stanno egregiamente portando avanti le procedure concorsuali.