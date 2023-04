PERITO. PIETRO APOLITO: “CON LISTA OBIETTIVO COMUNE SFIDA PER MIGLIORARE SERVIZI”

“La lista Obiettivo Comune nasce con un gruppo di amici disposti ad amministrare il Comune di Perito ponendo al centro i cittadini e il territorio. Lo scopo è essere in armonia con tutti rendendo la “casa comunale” il punto di riferimento per tutti. ”

E’ quanto dichiara Pietro Apolito, candidato sindaco nel Comune di Perito.

Provengo da 5 anni di amministrazione in cui ho svolto con impegno e dedizione il ruolo di vicesindaco. Anche nei prossimi 5 anni sono disposto a mettermi a disposizione del mio paese insieme ad amici che ho già avuto modo di affiancare o che hanno già fatto parte di precedenti mandati ed altri nuovi alla vita amministrativa. Viviamo in un piccolo Comune che conta meno di mille abitanti e che subisce costantemente il fenomeno dello spopolamento quindi ci consideriamo tutti una grande famiglia e come possibili futuri amministratori ci sentiamo in dovere di essere una guida per ogni singolo cittadino. La sfida sta nello studiare le strategie giuste per meglio organizzare la struttura istituzionale e rendere efficienti i servizi a favore di tutti. Per fare ciò abbiamo convogliato le nostre idee in questo unico progetto comune sperando che i cittadini avallino il nostro pensiero e ci diano la loro fiducia.