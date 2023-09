SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “DECOLLA LA NUOVA ZONA ARTIGIANALE E COMMERCIALE”

Tante le autorizzazioni rilasciate in questi anni per attivita’ agricole, edilizia abitativa e attivita’ produttive di tipo artigianale e commerciale.”

E’.davvero decollata l’ area produttiva di via Sciulia e Via Provinciale Sarno Nocera, che vede la realizzazione di tante nuove attivita’ artigianali e commerciali con annessi spazi pubblici.

Cosi come accaduto anche a Via I’° Mezzana dove la realizzazione di tanti appartementi per civile abitazione ha consentito di ottenere tanti spazi per le nostre scuole.

Cosi come avverra’ nei comparti edificatori del PUC per i quali abbiamo gia’ rilasciato il permesso a costruire, come quello di Via Annunziata ad esempio, che aiutera’ a completare lo sviluppo di un’ area che e’ in crescita da vari punti di vista (vedi nuovo Istituto Superiore, scuole elementari e Parco Ing. Raffaele D’ Angelo).