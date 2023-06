SAN VALENTINO TORIO. RAFFAELLA ZUOTTOLO: “UN ANNO DI LAVORO, AL FIANCO DI MICHELE STRIANESE”

“E’ stato un anno di lavoro continuo, di impegno costante, di ascolto del territorio, per garantire un livello di manutenzione adeguato per tutto il Comune di San Valentino Torio. Spero, davvero, di aver risposto a tutte le richieste provenienti dai cittadini e sono certa di poter proseguire in questa attività amministrativa insieme al Sindaco Michele Strianese ed a tutti gli altri assessori della squadra Comunale.” Ad un anno dal suo insediamento quale Assessore Comunale alla Manutenzione ed alla Scuola, Raffaella Zuottolo stila un bilancio degli obiettivi raggiunti.

“In una fase sempre molto delicata per le finanze delle amministrazioni comunali, abbiamo messo nel mirino il mantenimento dei servizi essenziali per la nostra città. E’ stata, infatti, affidata la gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Pubblica Illuminazione che ritengo essere fondamentale per la sicurezza delle nostre strade. Dove c’è una luce accesa, c’è un elemento concreto per evitare la commissione di un reato di natura predatoria. E questo credo che sia stato compreso da tutti i cittadini di San Valentino Torio. Accanto all’elemento sicurezza abbiamo voluto dare priorità al decoro del nostro cimitero, garantendo una immediata potatura di tutte le piante e gli alberi che vi si trovano. Senza dimenticare che gli eventi meteo degli ultimi tempi, insieme ad una mancata manutenzione del verde pubblico, possono rappresentare un pericolo per tutti. Ed infine, tra le tante cose che abbiamo realizzato nel corso di questo anno di lavoro a Palazzo di Città, mi preme ricordare anche quanta attenzione abbiamo prestato, nel periodo caldo dell’emergenza sanitaria per il Covid 19, alla gestione dei dispositivi di sicurezza per i dipendenti comunali e per la sanificazione degli ambienti pubblici. Il bilancio è positivo ? Il giudizio spetta sempre ai cittadini ma, conclude l’assessore Zuottolo, da parte nostra abbiamo garantito il massimo impegno.