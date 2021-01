SANDRA LONARDO PRONTA A SOCCORRERE IL GOVERNO CONTE CON IL SUO VOTO

Se in Parlamento il presidente del Consiglio Conte dovesse rivolgere un appello ai Responsabili per andare avanti certamente sarei pronta ad accoglierlo, perché aprire una crisi al buio in questo momento sarebbe un atto di grande, grande irresponsabilità”, ha detto all’agenzia di stampa Adnkronos la senatrice Lonardo, adducendo tutta una seria di “buoni motivi” a una scelta che, sommata a quella di eventuali altri, non farebbe che continuare a privare gli italiani del diritto di avere un governo rappresentativo del loro voto.

Share on: WhatsApp