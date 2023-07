SARA’ ADRIANO GALLIANI IL CANDIDATO NEL COLLEGIO DI SILVIO BERLUSCONI

Sarà Adriano Galliani, già senatore fino al settembre del 2022, il candidato che Forza Italia, come annunciato da Antonio Tajani, proporrà a tutti gli alleati di centro destra, per il collegio uninominale di Monza, dove era stato eletto Silvio Berlusconi. Dopo la morte dell’ex Presidente del Consiglio, si è aperta la procedura per le suppletive del Senato che si terranno ad Ottobre, per eleggere il nuovo senatore che, a Palazzo Madama, prenderà il posto del compianto leader di Forza Italia. Galliani, sul cui nome nessuno degli alleati porrà alcun veto, affronterà la campagna elettorale proprio nello stesso Collegio dove è stato eletto Silvio Berlusconi.

Share on: WhatsApp