SARNO, CONGRESSO CITTADINO DI FRATELLI D’ITALIA: ENRICO SIRICA E’ IL NUOVO PORTAVOCE

Si è svolto questa mattina, presso Villa Lanzara il congresso cittadino per l’elezione del nuovo Coordinatore, del nuovo Presidente e delle cariche interne al partito. Enrico Sirica è stato confermato alla guida del partito. “Sono onorato della grande stima nei miei confronti e ringrazio tutti coloro che hanno voluto che io continuassi a rivestire questo ruolo -ha commentato a caldo il coordinatore cittadino di FdI-; innanzitutto un grazie a tutti i partecipanti e ai militanti del partito. Un ringraziamento al Vice Ministro Edmondo Cirielli per la sua presenza e il suo intervento, al Senatore Antonio Iannone, alla Deputata Imma Vietri, al Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri, al vice coordinatore Regionale Giuseppe Fabbricatore e al coordinatore provinciale Alberico Gambino e agli amici Sebastiano Odierna, Antonello Manuel Rega e Giovanni Cocca. Continuerò ad esercitare al meglio il compito che mi è stato affidato, lavorando in sinergia con il direttivo cittadino.”

La carica di Presidente di Fratelli D’Italia Sarno sarà ricoperta da Angelo Vitolo.

“Oggi è il momento di ridare a Fratelli D’Italia Sarno un’identità chiara, comprensibile, coerente e affiatata – ha affermato il neo Presidente-; Il congresso costituente è stata un’occasione per ritrovare il senso di un impegno comune, per chiederci cosa deve cambiare e dove vogliamo andare. Vogliamo essere promotori di un dialogo democratico con tutte le altre forze politiche della nostra area, con i gruppi civici e con tutte le associazioni del territorio, portando avanti un progetto di unità e di fini comuni. Abbiamo bisogno di coraggio nelle scelte, nelle proposte, nella visione, scegliendo chi vogliamo rappresentare e tenendo bene a mente la città che vorremmo avere.”

