SARNO. FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “LE PAROLE DI CANFORA FANNO RIBREZZO”

Il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, definisce “gravissime e vergognose” le parole pronunciate dal sindaco di Sarno Canfora, in occasione del concerto di LDA.

“Le parole di un sindaco, per giunta condannato, che prima del concerto di Luca D’Alessio invoca purga e olio di ricino, fanno ribrezzo – afferma Martusciello.

Ci aspettiamo una condanna unanime verso frasi che fanno apologia del fascismo.

Sarno e’ un caso nazionale, pertanto chiediamo ufficialmente un incontro al Prefetto”, conclude il leader degli azzurri campani

