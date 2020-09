Una giornata da non dimenticare per due giovani sposi di Sassano (Salerno) che, questa mattina, come riportato dal sito Unotvweb, prima hanno pronunciato il fatidico si in chiesa e poi si sono recati alle urne per votare.

