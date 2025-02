SCAFATI. ALIBERTI PRIMA DEL VOTO DI SFIDUCIA: “COSA SONO I CONSIGLIERI RISPETTO AD UN POPOLO?”

Il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti continua a lanciare appelli ai cittadini del suo Comune, in vista del voto di sfiducia all’interno del Consiglio Comunale, in programma per martedi’ 18 Febbraio. E, questa volta, il primo cittadino di Scafati sminuisce il ruolo dei consiglieri comunali rispetto a quello degli elettori.

“Leggo e rileggo” scrive Aliberti, “e più lo faccio più sono orgoglioso di quello che è stato realizzato. La soddisfazione più grande la ritrovo ogni giorno nelle vostre strette di mano, nella vostra solidarietà, nei vostri messaggi, con la forza che riuscite ad infondermi, la stessa che in questi anni mi avete donato in attesa della fine della mia vicenda processuale durata dieci anni e che si è conclusa con un’assoluzione piena. Penso e ripenso a quello che ho vissuto, a quello che ho in mente di realizzare e che invece potrebbe svanire il giorno 18 febbraio. Non mi sono mai arreso in questi anni, ho sempre lottato per la verità e ci abbiamo creduto insieme che tutto potesse risolversi. Voi avete gioito con me, qualcuno forse, sperava andasse diversamente. Martedì 18 febbraio si vota la sfiducia di 13 consiglieri. Ma cosa sono 13 consiglieri rispetto ad un popolo che continua dimostrarmi sostegno e supporto? Andiamo avanti, supereremo anche questa”