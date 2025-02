MARCO SARRACINO (PD): “CAMPANIA E’ PRONTA AD UNA NUOVA ALLEANZA, BASTA CON LE POLEMICHE”

In Campania verso le elezioni Regionali “bisogna lavorare non guardando al passato, che ormai è passato, ma a cose concrete e reali in questo territorio. Non facciamoci trascinare in polemiche inutili”. Lo ha detto Marco Sarracino, parlamentare e responsabile Sud per il Pd, intervenendo al convegno “Lavoro e sviluppo: il sud che costruisce il futuro”, organizzato a Napoli dall’europarlamentare Pd Sandro Ruotolo. Sarracino riferendosi alla possibilità di DE LUCA di ricandidarsi se avrà l’ok dalla Corte Costituzionale ha detto: “La destra oggi è immobile, aspetta solo di capire se noi ci dividiamo, sanno che se ci dividiamo la partita per loro può essere aperta. Se non saremo divisi invece sanno che non hanno chance perché non sono davvero presenti con i cittadini come fanno i nostri esponenti in Campania. Il tema per noi è arrivare al governo della Regione vincendo ma anche cambiando. Con un progetto di cambiamento reale e con una alleanza, come siamo riusciti a fare a Napoli dal Pd alla Sinistra al M5S, al Terzo Polo. Tutti insieme stanno cambiando questa città. Possiamo vincere, non con il lavoro semplice ma faticoso, con una alleanza larga che sarà un passo avanti della Regione, noi tutti insieme – ha concluso Sarracino – siamo in condizione di scrivere nuova storia per la Campania”.

