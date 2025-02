CASTEL SAN GIORGIO. IL PD ACCUSA: “VIA DI FUGA, SPRECO DI SOLDI”, GIOIELLA (FDI): “PERSA OCCASIONE PER TACERE”

Il Partito Democratico di Castel San Giorgio va all’attacco, ancora una volta, del Sindaco Paola Lanzara e della sua maggioranza. Questa volta il tema dello scontro è il protocollo d’intesa, di recente sottoscritto, tra l’Amministrazione Comunale e la Provincia di Salerno, per una gestione piu’ rapida dei progetti e della esecuzione dei lavori per la via di fuga.

“È inaccettabile continuare a prendere in giro i cittadini – dichiarano i rappresentanti del circolo Pd, guidati dalla Segretaria Assunta Manzo -. Dopo tutti questi anni, ci saremmo aspettati un piano chiaro e definito, invece assistiamo alla realizzazione di un tratto di strada che non si sa bene a cosa porterà. Prima di spendere soldi pubblici, sarebbe doveroso chiarire il tracciato complessivo, il collegamento con l’uscita autostradale della A30, i vincoli da considerare e le autorizzazioni necessarie. Purtroppo, ad oggi, tutto questo manca”.

“Hanno perso una buona occasione per tacere.” E’ quanto dichiara il Consigliere Comunale di maggioranza Aniello Gioiella. “Ci accusano di assumerci la responsabilità di voler dare una risposta ad un problema annoso “spendendo soldi pubblici”, dimenticano che gli abitanti di Fimiani sono nostri concittadini e per noi non saranno mai di serie B!”