SCAFATI. ATTESA PER DOMANI, SABATO 15 NOVEMBRE, LA CONFERENZA STAMPA DEL SINDACO ALIBERTI

Per la prima volta, dopo la sentenza di assoluzione, il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti tornerà a parlare. L’appuntamento è per domani, sabato 16 Novembre, a partire dalle 11:00, in una conferenza stampa, convocata a Palazzo di Città, nella quale Aliberti racconterà, insieme ai suoi legali, i 10 anni di attesa prima di ottenere giustizia. L’attesa, ovviamente, non riguarda solo gli aspetti umani e giudiziaria, ma anche i risvolti politici che la sentenza di assoluzione potrà produrre non solo sul territorio comunale ma nell’intera provincia di Salerno. Aliberti, infatti, oltre ad essere dirigente provinciale di Forza Italia, del partito degli azzurri è anche Consigliere Provinciale: a questo punto nessuno esclude che, proprio dalla maggioranza del Comune di Scafati, possa arrivare un nome importante per la prossima campagna elettorale per le Regionali in Campania.

