SCAFATI E CAMPAGNA. PER IL BALLOTTAGGIO AFFLUENZA CROLLA: -10% RISPETTO AL PRIMO TURNO

L’ottimismo delle prime ore della domenica crolla dinanzi alla percentuale di votanti, fatta registrare alle 19:00, sia a Scafati che a Campagna, i comuni della Provincia di Salerno chiamati al voto per il secondo turno, per la scelta del nuovo sindaco. I dati del ballottaggio, rispetto a quelli di 15 giorni fa, fanno segnare un meno 10% nell’affluenza alle urne con Scafati che arriva al 29,73% rispetto al 41,62% del primo turno. Dato analogo anche per Campagna che, alle 19:00 di oggi, domenica 28 Maggio, fa registrare il 30,41% a fronte del 42,67% di due settimane fa.

