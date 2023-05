SCAFATI. MARCO CUCURACHI: “CORRADO SCARLATO UNICA ALTERNATIVA AD IMMOBILISMO POLITICO”

“Siamo scesi in campo a sostegno di Corrado Scarlato perché convinti che la sua candidatura sia l’unica alternativa ad anni di immobilismo e di bagarre politiche. Scafati ha bisogno di tornare alla normalità, ha bisogno di un ospedale funzionante, di attività commerciali aperte e di punti di aggregazione che facciano vivere la Città.”

Lo scrive Marco Cucurachi, già candidato sindaco nel 2019 oggi responsabile della lista Scafati Viva, in coalizione con Corrado Scarlato.

La nostra proposta politica è convincente, offre soluzioni ai problemi. Purtroppo, però, in questi giorni stiamo subendo attacchi da destra e da sinistra, da chi ci ha portato al baratro e da chi ha creato il baratro. Questi attacchi non ci fanno paura, ci rendono più forti e ci fanno capire che siamo sulla strada giusta. Gli scafatesi lo sanno, ci conoscono, vi conoscono e voteranno per noi, per i nostri candidati e per Corrado Scarlato.