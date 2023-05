PINO BICCHIELLI (NOI MODERATI): “OSPEDALE DI SALERNO, ALTRI STOP A SERVIZI”

“Il blocco della terapia di immunoglobulina è l’ennesima violazione del diritto alla cura, un episodio grave che non può essere sottaciuto”. Così l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati e membro della commissione Difesa dopo la denuncia di una paziente con malattie immunoreumatologiche che dal mese di dicembre non può sottoporsi alla terapia. “Grave quanto sta accadendo all’azienda ospedaliera universitaria, il direttore generale deve delle spiegazioni, deve spiegare alle pazienti cosa sta accadendo e, soprattutto, perché per colpa di scelte scellerate sono loro a pagare le conseguenze- ha aggiunto l’onorevole Bicchielli – Queste persone, alle quali va tutta la mia solidarietà, meritano di sapere cosa sta accadendo. L’auspicio è che la cura possa presto essere ripresa, solo così possiamo restituire dignità a queste donne e questi uomini che ogni giorno vivono un inferno. Oggi più che mai dobbiamo fare i conti con il diritto alla cura, negato da una gestione scellerata”.

