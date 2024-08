SCHLEIN E DE LUCA A PROCIDA, NESSUNA SCHIARITA SUL TERZO MANDATO PER LE REGIONALI 2025

Non c’è stata nessuna schiarita, nessuna novità importante per il Terzo Mandato di Vincenzo De Luca come Presidente della Regione Campania: il faccia a faccia tra il Governatore ed Elly Schlein si è concluso con dichiarazioni su temi nazionali, senza che ci fosse alcun approfondimento sulla questione che tiene la politica regionale sulle spine.

Non hanno messo nemmeno un euro, nemmeno per far finta di avere a cuore le disuguaglianze territoriali”. Schlein chiede di proseguire la raccolta firme per il referendum, “non perdiamo il ritmo” anche dopo aver raggiunto le 500mila adesioni in pochi giorni. “Come segretaria ho chiesto dal primo giorno che il Pd si battesse con una voce sola per il riscatto del Sud, senza il quale non c’è riscatto del paese”, ha detto tra gi applausi della platea.

“Non abbiamo ancora pronta una alternativa di governo. Dobbiamo lavorare duramente per approfondire il nostro programma, per convincere gli italiani in modo credibile oppure non ci votano. Bisogna lavorare su temi essenziali: sicurezza, giustizia, palude burocratica, un rapporto col mondo cattolico più attento. Noi sosterremo lo sforzo tenacemente unitario della segretaria per costruire una alleanza ampia, senza accettare o porre veti. E ricordiamo che più siamo forti noi democratici, più saremo in grado di aggregare”. “Avrai il nostro sostegno libero e incondizionato se vorrai andare avanti così. Senza il Pd il paese non si salva”, ha concluso tra gli applausi DE LUCA. Dopo l’intervento il governatore ha salutato Schlein seduta in prima fila, ed è subito ripartito per Napoli senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti.