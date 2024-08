ROSSELLA SESSA (FORZA ITALIA): “UN PLAUSO AI 13 ATLETI CAMPANI ALLE PARALIMPIADI DI PARIGI”

“La Regione Campania, con i suoi 13 atleti presenti, in diverse discipline sportive, alle Paralimpiadi di Parigi, è seconda solo alla Lombardia per numero di rappresentanti presenti in Francia. Solo questo traguardo, al di là dei risultati ottenuti dai nostri atleti, merita un plauso ed un riconoscimento per chi, ogni giorno, in un territorio che non eccelle per quantità di impianti sportivi, porta avanti allenamenti e preparazione tra mille difficoltà.”

E’ quanto dichiara Rossella Sessa, Responsabile Dipartimento Disabilità e Sociale Regione Campania di Forza Italia.

Ai nostri conterranei presenti a Parigi, inoltre, va rivolto un particolare ringraziamento perchè sono la migliore testimonianza per tutti i nostri giovani su come si affrontano le difficoltà quotidiane, con dedizione, impegno e perseveranza. Bravi i nostri 13 alfieri che sono Vincenzo Boni, Angela Procida, Emmanuele Marigliano (nuoto), Rossana Pasquino (scherma), Matilde Lauria (judo), Assunta Legnante (getto del peso), Valentina Petrillo (corsa), Carolina Foresti, Tommaso Schettino, Enrico D’Aniello (canottaggio), Emanuela Romano e Andrea Maria Quarto (pesistica) e Alessandra Moggio (sitting volley).