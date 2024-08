SIMONE VALIANTE: “DE LUCA CHIEDE ALLA SCHLEIN UN PARTITO LIBERO, L’ESATTO CONTRARIO DI QUANTO ACCADE A SALERNO”

“De Luca oggi a Procida tesse le lodi della segretaria e cerca di recuperare un rapporto, consapevole che dopo le elezioni europee la segretaria è più forte. Dopo il libro e i non eccessivi apprezzamenti si prova a cambiare strategia. Mi pare di conoscere il metodo. Nel merito delle questioni De Luca traccia delle questioni giuste, rivendica il suo lavoro in regione, ma come al solito manca l’autocritica su questioni organizzative di fondo, in primis la sanità. ”

Lo scrive Simone Valiante, già parlamentare del Pd ed, oggi, Sindaco di Cuccaro Vetere.

L’esodo preoccupante di professionisti dal Ruggi nella sua città, è solo uno degli ultimi indicatori di una crisi organizzativa, senza tralasciare i dati nazionali, che sono anche frutto degli squilibri di decenni, come giustamente lui stesso ha ricordato. Per quel che riguarda il partito i soliti temi. Chiede ad Elly Schelin un partito libero, dove ognuno possa esprimersi in libertà ed essere rispettato . L’esatto contrario, però, di quello che accade nella sua provincia, dove l’abbandono di alcuni di noi, ormai ha di fatto insediato un monopolio, che cone sanno tutti e come ripetono molti dei suoi amici, non i detrattori, non è un partito, ma la segreteria politica del figlio parlamentare #pd #procida