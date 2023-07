SCONTRO MARTUSCIELLO – GRIMALDI: “SI DIMETTA DALLA CARICA DI QUESTORE AL PERSONALE”

E’ guerra aperta, oramai, tra il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello ed il Consigliere Regionale Massimo Grimaldi, eletto con il partito degli azzurri, oggi all’interno del nuovo Gruppo dei Moderati, che ha provocato anche la scomparsa del Gruppo di FI dal Consiglio Regionale. Martusciello, in un’intervista rilasciata oggi, chiede a Grimaldi di dimettersi dall’incarico di Questore, ruolo ottenuto sulla base della distribuzione dei ruoli tra maggioranza ed opposizione e, quindi, eletto, nel 2020 in quota Forza Italia. Dall’altra parte lo stesso Grimaldi, in un’altra intervista, accusa lo stesso Martusciello di essere la causa della scomparsa del gruppo di FI dal Consiglio Regionale. Una battaglia di dichiarazioni destinata a proseguire nei prossimi giorni, forse anche nelle prossima settimane.

