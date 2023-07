MONTECORVINO ROVELLA. MARTINO D’ONOFRIO: “AL VIA LAVORI PER PISTA DI ATLETICA”

E’ stato il Sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio ad avviare, questa mattina, i lavori per la realizzazione della pista di atletica all’interno dello Stadio Comunale.

“Apriamo un nuovo cantiere,” scrive D’Onofrio, ” un Progetto importante e ambizioso che mette il nostro comune al centro dello sport in provincia di Salerno. La realizzazione della pista di atletica, del salto in lungo e triplo, del Salto in alto, la riviera per i 3000 siepi e le pedane per il lancio, rappresentano una rivoluzione storica per Montecorvino Rovella che permetterà di diventare un punto di riferimento per lo sport e non solo a livello regionale. Insieme per continuare il cambiamento.”