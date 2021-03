SCUOLA, TUTTO NELLE MANI DEL GOVERNO. FINISCE L’ERA DELLE ORDINANZE DE LUCA

E’ finita l’era delle Ordinanze della Regione Campania sulla scuola, per intenderci quelle che hanno portato da marzo 2020 a marzo 2021 gli studenti campani a frequentare, in presenza, le aule per appena 6 settimane, triste record negativo in tutta Europa. Stop all’autonomia delle scelte dei Presidente delle Regioni per evitare che ci sia un Italia a diverse velocità, come sta accadendo anche per i vaccini. Ed il segnale che arriva da Palazzo Chigi, con ogni probabilità, andrà a toccare anche altri ambiti, come ad esempio quelli commerciali, dove la Regione Campania si è contraddistinta per il rigore assoluto nel disporre chiusure, divieti e stop alle vendite. Anche su questo la Campania, nella scorsa primavera, si segnalo’ per la decisione di vietare, mentre nel resto d’Italia era consentito, anche la consegna a domicilio di prodotti da ristorazione, lasciando chiuse le attività mentre in altre zone del Paese, come anche la Lombardia, tutto andava avanti. La scelta del Governo segna, con ogni probabilità, la fine delle Ordinanze dei Presidenti delle Regioni che, nel corso dell’ultimo anno, hanno scandito ogni singola giornata dei cittadini e degli imprenditori.

