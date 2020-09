SCUOLE IN CAMPANIA? VERSO LA RIAPERTURA IL 28 SETTEMBRE, FORSE.

Slitta, ancora una volta, la riapertura delle scuole in Campania: non c’è ancora nulla di ufficiale ma, come già accaduto in passato, le dichiarazioni del Presidente De Luca lasciano intendere che ci sarà un nuovo rinvio, con ogni probabilità al 28 settembre. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Presidente della Regione, ad oggi, non ci sono le condizioni per una riapertura delle scuole in Campania, vuoi per la mancanza di materiale, vuoi per il ritardo nell’adeguamento delle strutture scolastiche.

