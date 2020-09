VITO MARCHESANO (FDI): “TRASPORTI ? DE LUCA SI E’ DIMENTICATO DEL SUD DELLA PROVINCIA DI SALERNO”

“Cristo si è fermato ad Eboli ma i trasporti regionali del Presidente De Luca anche prima della nostra città”. Vito Marchesano, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, oggi candidato con Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali, ,muove una precisa accusa alle politiche dei trasporti della Regione Campania.

“Da 5 anni ascoltiamo i monologhi di De Luca che, spesso, annunciano importanti e straordinari interventi per il miglioramento della rete dei trasporti: ad oggi, pero’, l’Alta Velocità si ferma a Battipaglia, salvo qualche corsa per il periodo estivo, Eboli è completamente tagliata fuori da ogni sistema di collegamento veloce con il capoluogo ed il resto della Regione”.

“E’ per questa ragione che chiedo ai miei concittadini di sostenermi in questa battaglia elettorale per le prossime elezioni regionali: da anni Eboli, ma anche l’intera Piana del Sele, non ha un proprio rappresentante all’interno del Consiglio Regionale: una circostanza che porta a scelte che, molto spesso, penalizzano il nostro territorio. Mi candido ad essere una sentinella degli interessi della città di Eboli e di tutti i comuni della parte meridionale della Provincia di Salerno.”