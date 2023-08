SEVERINO NAPPI (LEGA): “DE LUCA INDAGATO? DALLA CARTA ALLA CORTE”

“Dispiace per il povero e ‘incompreso’ De Luca, vittima della sua stessa smania di protagonismo che lo continua ad affliggere con maggiore accanimento dall’avvento della pandemia. Nell’attesa e nella speranza che presto qualcuno trovi un vaccino anche per la frenesia di esibizionismo che perseguita il presidente della Regione, non possiamo fare altro che constatare che, passare dal lanciafiamme e dalla ‘Carta’ anti Covid alla Corte dei Conti, è questione di un attimo”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

