SIANO. CASO COMANDANTE POLIZIA LOCALE, IL SINDACO MARCHESE ESTROMETTE ASSESSORE

Tiene banco, a Siano, la vicenda del decreto con il quale il Sindaco Marchese ha revocato alcuni poteri che erano in capo al Comandante della Polizia Locale: una decisione presa senza la consultazione del Vice Sindaco Di Filippo, il quale ha anche la delega in materia di viabilità e che, quindi, doveva essere quanto meno ascoltato. Ed, invece, a quanto si apprende Marchese, per motivi non ancora chiari, ha deciso di adottare la decisione in assoluta autonomia, lasciando sgomenti tutti i componenti della maggioranza, i quali non erano stati avvisati della scelta. Il caso, dunque, assume dei connotati ben diversi da quelli di un semplice decreto sindacale: ci sono frizioni all’interno della maggioranza che, lentamente, stanno emergendo, mettendo in luce le profonde differenze di una coalizione composta da diversi colori politici. E non solo.

