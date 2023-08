ANTONIO TAJANI ALLA VERSILIANA: “IL GOVERNO DURERA’ 5 ANNI MA NON E’ UNA CASERMA”

Il Coordinatore Nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ospite della rassegna La Versiliana, è intervenuto su diversi argomenti della politica nazionale, in modo particolare sul rapporto con gli alleati di Governo.

Durante l’intervento il ministro Tajani ha trattato anche questioni interne come la perdita di Silvio Berlusconi, “una ferita drammatica, un amico, una guida, il fondatore del nostro movimento politico – ha detto il vicepremier – tuttavia, sbaglieremmo a mantenere una visione nostalgica. I grandi leader non finiscono di svolgere il loro ruolo quando muoiono, le idee e i progetti di Berlusconi sono nostri. E’ stato alfiere della democrazia, di un grande partito liberale di massa. Dobbiamo onorare la sua memoria continuando a realizzare i progetti che non è riuscito a realizzare”, ha aggiunto il ministro.

“ll governo durerà fino alla fine della legislatura, c’è la voglia di farlo durare e il fatto di essere diversi è una forza. Io sono diverso ma sono leale. Naturalmente dobbiamo equilibrare le scelte ma è normale, non siamo una caserma”, ha affermato Tajani.