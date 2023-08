VALLE DELL’IRNO. NICOLA PRUDENTE: “A SETTEMBRE EVENTO PER ILLUSTRARE PROGETTO FDI”

“Fratelli d’Italia cresce e lo fa anche in tutta la Valle dell’Irno dove sono numerosi gli amministratori locali che si stanno avvicinando al partito di Giorgia Meloni.”

Nicola Prudente, Consigliere Comunale di Fisciano e, da qualche mese, Coordinatore della Valle dell’Irno per FDI, guarda con fiducia al futuro.

“Da Pellezzano a Baronissi, da Mercato San Severino a Fisciano, senza dimenticare Calvanico, stiamo portando avanti un ottimo lavoro in perfetta sintonia con i Portavoce Comunali. Come dicevo l’interesse cresce e, già in occasione della prossima tornata per le Comunali 2024, che coinvolgerà il Comune di Baronissi, sono certo che avremo tante piacevoli sorprese. Nel frattempo,” continua Prudente, ” andiamo avanti con il nostro lavoro: tra settembre ed ottobre puntiamo all’organizzazione di un evento pubblico, nel quale, alla presenza dei nostri leader Edmondo Cirielli ed Antonio Iannone, vorremmo illustrare il progetto Valle dell’Irno, un’idea che da tempo ci affascina.”