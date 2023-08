SIANO. ROBERTO MASI: “SICUREZZA STRADALE, L’ASSESSORE LEO HA DIMENTICATO LE SUE BATTAGLIE?”

Scoppia, a Siano, il caso delle relazioni tecniche sulla sicurezza stradale, dopo l’ennesimo incidente che si è registrato lungo le strade comunali del centro della Valle dell’Irno. A finire al centro delle polemiche, sollevate anche da numerosi post di cittadini e professionisti del comune, la mancanza di una nuova relazione tecnica: l’unico documento, redatto da un tecnico che continua a ricevere incarichi dall’amministrazione Marchese, risale, infatti, al 1997 e non vi è stato alcun tipo di aggiornamento. “Pare strano”, sottolinea il Consigliere Comunale di opposizione Roberto Masi, “che oggi, chi siede in maggioranza, come l’assessore Leo, non ricordi che nel 2020, fu proprio lui uno dei firmatari di una richiesta, indirizzata al Sindaco Marchese, per l’adeguamento delle relazioni tecniche. Oggi, lo stesso Leo, responsabile dei Lavori Pubblici, ha dimenticato le sue richieste del 2020, visto che non c’è stata nessuna nuova relazione tecnica. Evidentemente il potere e le strane alleanze che regnano all’interno del Comune di Siano, fanno dimenticare gli impegni assunti con i cittadini ma anche la necessità di dare risposte a tutti i sianesi”

Share on: WhatsApp