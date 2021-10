SIMONE VALIANTE: “DE LUCA HA RAGIONE, QUELLI DEL PD SONO PIPPE O ANIME MORTE”

Simone Valiante, già deputato del Partito Democratico e primo dei non eletti alle ultime elezioni regionali del 2020 proprio con la lista del PD, rompe gli indugi e si schiera, apertamente, dalla parte del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

“In Campania oggi il Pd o è De Luca o non è (vedi Avellino commissariata da anni), per non parlare della lista pd alle regionali. Fu De Luca infatti fu l’unico a chiedermi di candidarmi e lui poi a organizzare tutta la lista.”

Lo scrive lo stesso Simone Valiante. Poi la stoccata a tutti i dirigenti del Partito Democratico.

“De Luca, quindi, ha perfettamente ragione. Ancora una volta ha vinto lui, sullo schema ampio del modello di coalizione regionale e sulla credibilità del candidato, che di fatto ha impedito la crescita di Bassolino. I dirigenti del PD, quelli nazionali in primis, tremano solo a guardarlo ( a De Luca) ed il presidente appunto li chiama pippe o anime morte, ormai da anni.”