SIMONE VALIANTE: “ELLY FA LA GUERRA A DE LUCA? UNO SCHIAFFETTO ED UNA CAREZZA”

“Possono fare tutti i campi larghi che vogliono, ma senza politiche, messaggi e gruppi dirigenti adeguati, perderanno sempre. C’è, tuttavia, quel 20% di italiani che per ragioni ideologiche o per mancanza di alternative, dal loro punto di vista, li votano sempre.”

Lo scrive l’ex parlamentare del Pd Simone Valiante.

“Se a ciò aggiungi il sistema elettorale delle liste bloccate,” continua Valiante ” il posto per dirigenti, potenti e/o familiari, è comunque garantito. Lo vorrei ripetere a tanti amici militanti. Anche mio padre quando mi lamentavo dei preti, mi diceva giustamente ” in chiesa si ci va perché hai fede in Dio, non per i preti”. Ed aveva ragione, ma appunto era una questione spirituale e di fede. Qui con tutto il rispetto non riesco ad individuare Entità superiori. Non vi illudete, li conosco, questi, salvo rare eccezioni, ragionano così. Se poi ragioniamo, in Campania, per esempio della presunta guerra ai De Luca, ti viene ancora di più da sorridere. Uno schiaffetto e una carezza, una carezza e una schiaffetto”