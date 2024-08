SIMONE VALIANTE: “NON SARO’ CANDIDATO PER LE REGIONALI 2025, DOPO LE 12MILA PREFERENZE DEL 2020”

Il neo sindaco di Cuccaro Vetere Simone Valiante, rientrato dopo qualche anno nella politica attiva, dopo l’esperienza in parlamento con il Partito Democratico, gioca d’anticipo rispetto al dibattito sulle prossime elezioni regionali ed annuncia di non voler partecipare, direttamente, alla prossima competizione elettorale.

“Annuncio già da ora” scrive Valiante, ” che non sarò candidato, ma nello stesso tempo, partendo dalle 12.000 preferenze della scorsa volta, darò certamente una mano per fare politica, perché presto pure in Campania si tornerà a fare politica e tutti sappiamo di quanto ne abbiamo bisogno”