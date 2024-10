SIMONE VALIANTE: “VICENDA ALFIERI, PER IL CILENTO METTIAMO DA PARTE MIOPI INDIVIDUALISMI”

“La vicenda umana di Franco Alfieri mi rattrista molto. Ci conosciamo da 30 anni, ci siamo spesso scontrati in una visione alternativa di territorio e forse di politica. Lo abbiamo fatto, in passato, non sempre nei canoni dello scontro politico, a volte, sbagliando. Mi colpiscono ma non mi sorprendono i silenzi di quanti hanno beneficiato del consenso elettorale e della forza politica di Franco, spesso e volentieri in funzione “anti Valiante”. In attesa che la vicenda di Franco si chiarisca, mi auguro nel miglior modo per lui e nel rispetto del lavoro della magistratura, la nostra terra rimane sempre più orfana di politica e sempre più attraversata da questuanti. ”

Lo scrive il Sindaco di Cuccaro Vetere Simone Valiante.

Siamo ancora più deboli, ma siamo ancora di più “obbligati” anche da “panchinari per scelta” come me, a spingere la squadra del territorio fuori dalla palude. Dobbiamo farlo abbandonando miopi individualismi, coniugando magari le legittime ambizioni individuali di tanti, in un progetto territoriale ed imparando a parlare con gli altri e tra di noi, attrezzando anche un po’ di “coraggio” e di sana iniziativa politica, finalizzata, a differenza di altri, alla costruzione del bene e non ad abbattere interlocutori scomodi. È un lavoro lungo e difficile, ma bisogna provarci. Mettendo da parte un po’ di IO e lavorando sul NOI