SINDACI CANDIDABILI PER LE REGIONALI ? CHI PRESENTERA’ LA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE ?

A chi toccherà presentare il Disegno di Legge di modifica dell’attuale Legge Elettorale Regionale, approvata appena lo scorso 3 Novembre, nella parte in cui prevede la incandidabilità per tutti i Sindaci in carica, a prescindere dalla popolazione ? Il provvedimento anti sindaci, fortemente voluto dai Consiglieri Regionali di maggioranza, in virtu’ della raccomandazione inviata al Consiglio Regionale della Campania da parte del Ministero dell’Interno, dovrà essere modificato perchè a rischio di tenuta dinanzi ad un ricorso alla Corte Costituzionale. Ed allora toccherà a qualcuno mettere nero su bianco la nuova norma – probabilmente un ritorno al limite dei 5.000 abitanti con la possibilità per i sindaci in carica di partecipare alle elezioni regionali senza dimettersi – e poi inviarla alla Commissione Statuto, presieduta da Giuseppe Sommese, che, tra Ottobre e Novembre, nell’arco di una settimana licenzio’, per il voto in aula, il nuovo testo della Legge Elettorale, insieme alla norma Salva De Luca sul terzo mandato.

