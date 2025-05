SINDACI CANDIDATI AL CONSIGLIO REGIONALE: DIMISSIONI ENTRO IL 20 LUGLIO

I Sindaci in carica dei Comuni della Campania che intendessero partecipare, in qualità di candidati al Consiglio Regionale, alle prossime elezioni, dovranno dimettersi o, in ogni caso, cessare dalla carica, entro il prossimo 20 Luglio. Lo prevede la nuova Legge Regionale Elettorale, approvata lo scorso Novembre, oggetto di numerose critiche, anche da parte del Ministero dell’Interno, proprio per la norma che impone ai sindaci, anche dei comuni al di sotto dei 5mila abitanti, l’obbligo delle dimissioni.

Quanto all’obbligo dei Sindaci di dimettersi la nuova Legge Elettorale prevede che il tutto avvenga entro 90 giorni dalla fine della legislatura che, in Campania, è iniziata, ufficialmente, il 20 Ottobre del 2020. Il termine, quindi, entro il quale i Sindaci dovranno dimettersi o, comunque, cessare dalla carica di primo cittadino è quella del prossimo 20 Luglio.