SAN CIPRIANO PICENTINO. CATELLO MARESCA INCONTRA GLI ALUNNI DEL TERRITORIO

A lezione di legalità per conoscere la storia di Giovanni Falcone, grazie all’ultimo libro scritto dal magistrato Catello Maresca dedicato al giudice ucciso dalla mafia nel maggio del 1992. Il Comune di San Cipriano Picentino, nell’ambito della iniziativa #SCPGO, rassegna dedicata ad eventi culturali, gastronomici e musicali, mercoledi’ 14 Maggio, a partire dalle 9.00, all’interno dell’Aula Consiliare, ha organizzato un incontro tra gli alunni dell’Istituto Comprensivo Genovesi e Catello Maresca che presenterà il suo libro “IL GENIO DI GIOVANNI FALCONE. PRIMA IL DOVERE”.

“Come già accaduto in passato”, sottolinea il Sindaco Sonia Alfano, “la nostra amministrazione punta sui giovani, anzi sui giovanissimi, per tramandare i modelli di legalità e di impegno civico che, per ragioni anagrafiche, i nostri ragazzi non hanno avuto modo di conoscere. Lo facciamo con la memoria di Giovanni Falcone e con l’impegno concreto di un magistrato come Catello Maresca che ha messo la propria vita al servizio delle istituzioni e della legge. Un ringraziamento particolare alla Dirigente Scolastica Angela Augusto che ha, immediatamente, accolto il nostro invito coinvolgendo l’intero corpo docenti e, soprattutto, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Genovesi”