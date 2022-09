SINDACI ED ASSESSORI: DAL 26 SETTEMBRE INIZIANO LE GRANDI MANOVRE

Dal 26 Settembre per tanti sindaci, assessori e consiglieri comunali della Provincia di Salerno inizieranno le grandi manovre, gli spostamenti verso questo o quel partito di riferimento, in grado di mutare anche alcuni scenari territoriali. In tanti, proprio negli ultimi giorni, stanno guardando con prudenza alle possibili modifiche del quadro politico nazionale per poi decidere se restare nell’attuale partito di appartenenza oppure cambiare aria, aderire, magari, ad un partito che dall’opposizione si troverà al Governo del Paese. I segnali ci sono: dai piccoli centri a quelli piu’ grandi, dai sindaci di piccole comunità ai primi cittadini di comuni ben piu’ importanti. Il tempo ci chiarirà lo scacchiere politico della Provincia di Salerno dove, da anni, il Partito Democratico detiene la maggioranza delle amministrazioni locali.

